НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Эллис локтем нанес удар в голову Бучневича. Видео

04:50
Теги:

«Рейнджерс» принимают «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3, после второго периода). На 29-й минуте защитник «хищников» Райан Эллис пытался провести силовой прием на Павле Бучневиче, россиянин стремился избежать столкновения. В итоге игрок «Нэшвилла» ударил его локтем в голову, за что получил 2 минуты штрафа. Форвард покинул площадку, чтобы убедиться в отсутствии сотрясения мозга.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир