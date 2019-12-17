Эллис локтем нанес удар в голову Бучневича. Видео
04:50
«Рейнджерс» принимают «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3, после второго периода). На 29-й минуте защитник «хищников» Райан Эллис пытался провести силовой прием на Павле Бучневиче, россиянин стремился избежать столкновения. В итоге игрок «Нэшвилла» ударил его локтем в голову, за что получил 2 минуты штрафа. Форвард покинул площадку, чтобы убедиться в отсутствии сотрясения мозга.
#Preds Ryan Ellis elbows #PlayLikeANewYorker Pavel Buchnevich. pic.twitter.com/8WIOseQ9RN— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 17, 2019
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