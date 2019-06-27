Эллиотт Фридман: "Маловероятно, что Панарин выберет "Колорадо"

Американский журналист Эллиотт Фридман поделился мнением о будущем нападающего "Коламбуса"​ Артемия Панарина, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом.

– С того момента, как Панарин дал понять, что не останется в "Коламбусе", "Колорадо" проявлял огромный интерес к игроку, – написал Фридман.

Собщалось о предполагаемой встрече российского хоккеиста с представителями "лавин", но многочисленные источники утверждают, что она не состоялась. Маловероятно, что талантливый форвард выберет Денвер. Интерес к Панарину также проявляют "Флорида", "Айлендерс" и "Рейнджерс".

В сезоне 2018/18 27-летний Артемий Панарин провел за "Коламбус" 89 матчей и набрал 98 (33+65) результативных баллов.

Куда поедет Панарин: Флорида или Нью-Йорк?

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