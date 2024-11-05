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Эллиотт Фридман: «Следующий контракт Капризова будет в диапазоне Мэттьюса и Драйзайтля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман считает, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов станет одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги.

«Мне кажется, что следующий контракт Капризова будет в диапазоне Мэттьюса и Драйзайтля (свыше 13 миллионов долларов) — я действительно в это верю. Думаю, что этот парень станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге, потому что «Уайлд» знают, что если он выйдет на рынок, все будут за ним гнаться, и это очень важно для франшизы. Кирилл — самый опасный игрок команды. Они с радостью заплатят огромную сумму, потому что знают, что он того стоит», — сказал Фридман на подкасте 32 Thoughts.

В нынешнем сезоне Капризов забросил 7 шайб и отдал 14 голевых передач в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ. По итогам октября 27-летний россиянин был признан третьей звездой месяца, а в начале ноября возглавил гонку лучших бомбардиров НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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