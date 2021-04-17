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Элиас Петтерссон может пропустить остаток сезона

08:35
Элиас Петтерссон. Фото nhl.com
Элиас Петтерссон. Фото nhl.com
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Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон еще не восстановился после травмы верхней части тела. Он может вовсе пропустить весь остаток сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

Петтерссон не играет со 2 марта. «Кэнакс» возвращаются в чемпионат после паузы, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции в команде. Положительные тесты на COVID сдали 22 хоккеиста. Последний матч «Ванкувер» провел 24 марта.

В 26 играх нынешнего чемпионата центральный нападающий набрал 21 (10+11) очко.

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