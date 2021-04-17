Элиас Петтерссон может пропустить остаток сезона

Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон еще не восстановился после травмы верхней части тела. Он может вовсе пропустить весь остаток сезона, сообщает официальный сайт НХЛ.

Петтерссон не играет со 2 марта. «Кэнакс» возвращаются в чемпионат после паузы, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции в команде. Положительные тесты на COVID сдали 22 хоккеиста. Последний матч «Ванкувер» провел 24 марта.

В 26 играх нынешнего чемпионата центральный нападающий набрал 21 (10+11) очко.