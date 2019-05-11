Елесин стал игроком "Калгари"

"Локомотив" на официальной странице в Твиттере объявил о переходе защитника Александра Елесина в "Калгари". 23-летний россиянин подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ.

"Благодарим защитника за игру в "Локомотиве", желаем успешно проявить себя в Северной Америке. Но мы не прощаемся и всегда ждём дома", - отметила пресс-служба "Локомотива".

В прошлом сезоне Елесин сыграл в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 10 (4+6) очков.