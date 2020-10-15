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«Ел вонючую курицу и «Доширак». Панарин рассказал о поездке в родное Коркино

17:46
Артемий Панарин (слева). Фото Instagram.
Артемий Панарин (слева). Фото Instagram.
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как он ездил в родной город Коркино в Челябинской области.

— Недавно съездили с другом в Челябинскую область, в Коркино, на поезде, решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеется).

— А в купе не выпивали?

— Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак».

— Ездили в Коркино увидеть дедушку с бабушкой?

— Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности, — цитирует хоккеиста Sport24.

28-летний россиянин в прошлом сезоне провел 69 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 95 (32+63) очков. В плей-офф у него 3 матча и 2 (1+1) очка.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/hockey/2020-10-15-yel-vonyuchuyu-kuritsu-i-doshirak-samyy-vysokooplachivayemyy-russkiy-khokkeist-panarin---o-poyezdke-v-rodnoye-korkino

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