«Ел вонючую курицу и «Доширак». Панарин рассказал о поездке в родное Коркино

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как он ездил в родной город Коркино в Челябинской области.

— Недавно съездили с другом в Челябинскую область, в Коркино, на поезде, решили поностальгировать. Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеется).

— А в купе не выпивали?

— Нет. Я смотрел в окно, читал книгу, ел вонючую курицу и «Доширак».

— Ездили в Коркино увидеть дедушку с бабушкой?

— Конечно. Плюс решить пару моментов по благотворительности, — цитирует хоккеиста Sport24.

28-летний россиянин в прошлом сезоне провел 69 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 95 (32+63) очков. В плей-офф у него 3 матча и 2 (1+1) очка.