Эксперты The Athletic назвали Шестеркина и Василевского основными претендентами на «Везину» в следующем сезоне

Эксперты интернет-портала The Athletic сделали предварительный прогноз на следующий сезон Национальной хоккейной лиги.

Речь, в частности, зашла о лучших вратарях лиги. Основными претендентами на «Везину» в следующем сезоне были названы российские вратари. Фаворитом стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, вторым назвали вратаря «Тампы» Андре Василевского.

Третье место разделили голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин и вратарь «Ванкувера» Татчер Демко.

Напомним, что Игорь Шестеркин стал обладателем «Везины» по итогам прошлого регулярного чемпионата.

Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.