Эксперты назвали Капризова MVP первой четверти сезона НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ по версии ESPN.
«Кирилл был ракетным топливом для бурного старта «Уайлд», играя хорошо во всех аспектах и лидируя в лиге по очкам. В 24 играх разрыв между ним и следующим лучшим бомбардиром «Миннесоты» Мэттом Болди составлял 14 очков. Кирилл в первой четверти сезона был восхитительно доминирующим», — написано в статье журналиста ESPN Грега Вышински.
В активе Капризова 38 (15+23) очков в 23 матчах лиги. 27-летний хоккеист возглавляет гонку бомбардиров в НХЛ.
Источник: ESPN
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|2
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|24
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|24
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|11
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|5
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|25
|12
|13
|27
|6
|Коламбус
|23
|11
|12
|25
|7
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|25
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|16
|24
|8
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|10
|16
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|1
|Торонто
|24
|15
|9
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|2
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|25
|15
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|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|24
|11
|13
|24
|6
|Детройт
|24
|10
|14
|23
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|16
|8
|36
|2
|Виннипег
|25
|18
|7
|36
|3
|Даллас
|24
|16
|8
|32
|4
|Колорадо
|25
|13
|12
|26
|5
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|23
|13
|10
|29
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|6
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|7
|Сиэтл
|25
|11
|14
|23
|8
|Сан-Хосе
|27
|9
|18
|23
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7.12
8.12
|3.12
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 5
|3.12
|03:30
|
Торонто – Чикаго
|4 : 1
|3.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|1 : 2
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