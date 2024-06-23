Вайсфельд: «Нет никаких ожиданий от седьмого матча финала Кубка Стэнли»

Эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой».

«Если честно, у меня нет никаких ожиданий от седьмого матча. Мне интересно просто посмотреть хоккей. Что мы увидим в этой игре? Все может быть. Все зависит от того, как лидеры сыграют, кто первый забьет, кто в какой форме будет. Банальные вещи», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Счет в серии 3-3. Седьмой матч пройдет в ночь на 25 июня. Начало — в 3.00 мск.