Эксперт ESPN рассказал, какой будет новая зарплата Ничушкина в «Колорадо»

Бывший голкипер клубов НХЛ, а ныне комментатор и эксперт на телевидение Кевин Уикс рассказал, как продвигаются переговоры «Колорадо» по новому контракту с нападающим Валерием Ничушкиным.

«Мне сказали, что переговоры между Ничушкиным и «Колорадо» идут позитивно.

Мой прогноз — если они договорятся, то годовая зарплата будет от 5 до 6 миллионов долларов», — написал эксперт ESPN в соцсети.

По нынешнему двухлетнему истекающему контракту 27-летний Ничушкин получает 2,5 миллиона долларов за сезон.

Напомним, форвард за весь плей-офф забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 15 очков.

Российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и отыграл решающий матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» с травмой ноги.