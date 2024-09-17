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Экс-защитник «Торпедо» и сборной США Уайдмен завершил карьеру в 34 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-защитник «Торпедо» Крис Уайдмен объявил о завершении карьеры игрока в связи с травмой.

Американец провел в нижегородском клубе КХЛ сезон-2020/21, проведя 59 матчей и набрав 41 очко (9+32). Последние три года игрок выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс».

«После долгих раздумий я решил, что для моего здоровья и моей семьи лучше всего уйти из профессионального хоккея. Я предпринял многочисленные попытки реабилитации, терапии и различных видов лечения, но в конечном итоге стало очевидно, что вернуться к любимой игре невозможно. Хоть это и трудный день для меня, но это также день размышлений и благодарности. Я невероятно благодарен за возможность осуществить свою детскую мечту — играть в Национальной хоккейной лиге», — цитирует Уайдмена официальный сайт НХЛ.

34-летний защитник также известен по выступлениям в НХЛ за «Оттаву», «Эдмонтон» и «Флориду», он провел почти 300 матчей в североамериканской лиге. Уайдмен является бронзовым призером чемпионата мира-2021 в составе сборной США.

Источник: НХЛ
КХЛ
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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