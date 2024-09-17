Экс-защитник «Торпедо» и сборной США Уайдмен завершил карьеру в 34 года
Экс-защитник «Торпедо» Крис Уайдмен объявил о завершении карьеры игрока в связи с травмой.
Американец провел в нижегородском клубе КХЛ сезон-2020/21, проведя 59 матчей и набрав 41 очко (9+32). Последние три года игрок выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс».
«После долгих раздумий я решил, что для моего здоровья и моей семьи лучше всего уйти из профессионального хоккея. Я предпринял многочисленные попытки реабилитации, терапии и различных видов лечения, но в конечном итоге стало очевидно, что вернуться к любимой игре невозможно. Хоть это и трудный день для меня, но это также день размышлений и благодарности. Я невероятно благодарен за возможность осуществить свою детскую мечту — играть в Национальной хоккейной лиге», — цитирует Уайдмена официальный сайт НХЛ.
34-летний защитник также известен по выступлениям в НХЛ за «Оттаву», «Эдмонтон» и «Флориду», он провел почти 300 матчей в североамериканской лиге. Уайдмен является бронзовым призером чемпионата мира-2021 в составе сборной США.
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Филадельфия
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|Детройт
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|Монреаль
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|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|Флорида
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|Центральный дивизион
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|1
|Виннипег
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|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
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|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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