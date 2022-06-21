Канадский защитник Уильямс перейдет в «Адмирал»

Как стало известно «СЭ», экс-защитник системы «Вашингтона» Колби Уильямс продолжит карьеру в «Адмирале».

Минувший сезон 27-летний канадец провел в фарм-клубе «Оттавы» — «Белвилл Сенаторз».

В регулярном чемпионате АХЛ хоккеист сыграл за «Белвилл» в 51 матче и набрал 8 (2+6) очков.