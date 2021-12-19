Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Экс-защитник системы «Тампы» Сосунов перешел во французский клуб

01:14

Защитник «Рязани» Олег Сосунов подписал контракт с французским «Гапом», сообщает Twitter команды.

23-летний россиянин в сезоне-2019/20 провел четыре матча за фарм-клуб «Тампы» в АХЛ, не набрав ни одного очка.

В текущем сезоне Сосунов провел 12 матчей за «Рязань» в ВХЛ, не сделав ни одного результативного действия.

«Гап» после 21 матча занимает пятое место в чемпионате Франции, набрав 36 очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мира
Жорин рассказал о предыстории скандала с видео свадьбы дочери «золотой судьи»
0
Реклама