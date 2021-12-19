Экс-защитник системы «Тампы» Сосунов перешел во французский клуб

Защитник «Рязани» Олег Сосунов подписал контракт с французским «Гапом», сообщает Twitter команды.

23-летний россиянин в сезоне-2019/20 провел четыре матча за фарм-клуб «Тампы» в АХЛ, не набрав ни одного очка.

В текущем сезоне Сосунов провел 12 матчей за «Рязань» в ВХЛ, не сделав ни одного результативного действия.

«Гап» после 21 матча занимает пятое место в чемпионате Франции, набрав 36 очков.