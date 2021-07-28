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Экс-защитник «Рейнджерс» Дианджело подписал однолетний контракт с «Каролиной»

22:10
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Защитник Энтони Дианджело продолжит карьеру в «Каролине», информирует официальный сайт клуба. Стороны заключили однолетнее соглашение на 1 миллион долларов.

В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе «Рейнджерс» принял участие в шести матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не выходил в основном составе. 24 июля клуб выкупил контракт хоккеиста.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/hurricanes/news/canes-agree-to-terms-with-deangelo/c-325835542

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