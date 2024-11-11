Экс-защитник «Колорадо» Барберио считает, что возвращение Ничушкина усилит команду

Бывший защитник «Колорадо» Марк Барберио, выступающийв КХЛ за череповецкую «Северсталь», прокомментировал возвращение в состав «лавин» российского нападающего Валерия Ничушкина.

Форвард после длительной паузы может сыграть свой первый матч в НХЛ 16 ноября против «Вашингтона».

«Ничушкин — важная фигура для «Колорадо», настоящий воин. Потому что играл со сломанной ногой и продолжал приносить пользу клубу. Если вспомнить тот год, когда «лавины» выиграли Кубок Стэнли, он был самым важным нападающим той команды.

Сейчас у «Колорадо» не самый лучший старт в НХЛ из-за большого количества травм, но они рядом с зоной плей-офф. Уверен, когда Биг Вэл вернется — результаты будут лучше. Большинство заработает с двойной силой», — сказал Барберио Legalbet.

29-летний Ничушкин возобновил тренировки с командой после прохождения программы помощи игрокам НХЛ. «Колорадо» после 15 матчей регулярного чемпионата занимает десятое место в Западной конференции, набрав 14 очков.