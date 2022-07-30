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Экс-защитник «Далласа» Робида вошел в тренерский штаб «Монреаля»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-защитник «Далласа» Стефан Робида вошел в тренерский штаб «Монреаля» и будет помогать Мартену Сен-Луи, сообщает The Athletic.

Робида был задрафтован «Монреалем» в 1995 году. С 1999 по 2001 год он провел 122 матча за «Канадиенс» в НХЛ.

После этого защитник выступал за «Даллас», а также за «Анахайм» и «Торонто». Всего в НХЛ канадец сыграл 937 матчей и записал на свой счет 258 (57+201) очков.

С 2018 по 2021 год занимал пост директора по развитию игроков «Торонто».

ХК Монреаль Канадиенс
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