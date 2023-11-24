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Экс-вратарь НХЛ Бирон считает, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь НХЛ Мартин Бирон высказался о том, сколько голов забьет российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в сезоне НХЛ-2023/24.

«Овечкин не сможет забить 30 голов в этом сезоне? Согласен, я так думал еще до начала сезона, когда смотрел на состав «Вашингтона». А теперь и Бэкстрема нет. Большинство уже не работает так, как раньше. У него всего три гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьет 14-15 голов. До 30 он не доберется. В это трудно поверить, учитывая, что он лучший снайпер поколения. Надо прибавлять», — приводит слова Бирона TSN.

В регуряном чемпионате НХЛ-2023/24 Овечкин сыграл за «Вашингтон» 16 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

Всего в североамериканской лиге за карьеру 38-летний россиянин забросил 827 шайб. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).

Никлас Бэкстрем и&nbsp;Александр Овечкин. Многолетний партнер Овечкина внезапно приостановил карьеру. Рекорд Гретцки под угрозой

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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НХЛ: «Вашингтон» — «Эдмонтон», «Баффало» — «Питтсбург». Расписание матчей 24 и 25 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 17 13 4 27
2 Вашингтон 16 10 6 22
3 Каролина 18 11 7 22
4 Филадельфия 19 10 9 21
5 Айлендерс 18 7 11 19
6 Питтсбург 18 9 9 18
7 Нью-Джерси 17 8 9 17
8 Коламбус 20 5 15 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 14 4 31
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 20 9 11 23
4 Торонто 17 10 7 22
5 Детройт 18 9 9 21
6 Баффало 19 8 11 18
7 Монреаль 19 8 11 18
8 Оттава 15 8 7 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 12 6 26
2 Колорадо 18 12 6 24
3 Виннипег 18 11 7 24
4 Сент-Луис 18 10 8 21
5 Аризона 19 8 11 18
6 Нэшвилл 18 8 10 16
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 17 5 12 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Ванкувер 20 13 7 27
3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
4 Сиэтл 21 8 13 21
5 Анахайм 19 9 10 18
6 Калгари 19 7 12 17
7 Эдмонтон 18 5 13 11
8 Сан-Хосе 19 3 16 7
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24.11 21:00
Филадельфия – Рейнджерс
- : -
24.11 21:00
Бостон – Детройт
 - : -
24.11 22:00
Чикаго – Торонто
 - : -
24.11 23:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 - : -
24.11 23:00
Вашингтон – Эдмонтон
 - : -
24.11 23:00
Нью-Джерси – Коламбус
 - : -
24.11 23:30
Сан-Хосе – Монреаль
 - : -
24.11 23:30
Анахайм – Лос-Анджелес
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Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

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Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 20 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 19 29
И Г
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 18 14
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 20 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 2 1.53
Джонатан Куик

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 7 1.7

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