Экс-вратарь «Металлурга» Демченко стал игроком «Монреаля»

«Монреаль» объявил, что клуб согласовал годичный контракт новичка с голкипером Василием Демченко. Его предыдущей командой был «Металлург».

The Canadiens have agreed to terms on a one-year, entry-level contract (2020-21) with free agent goaltender Vasili Demchenko.#GoHabsGohttps://t.co/e0a09Ewu8O — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) April 21, 2020

Сообщается, что по контракту россиянин заработает 700 тысяч долларов в случае выступления в НХЛ и 70 тысяч — в АХЛ. Также хоккеист получит подписной бонус в 92 500 долларов.

26-летний вратарь в прошлом сезоне выступал в КХЛ за «Трактор» и «Металлург». В среднем за матч он пропускал 2,77 шайбы, отражая 90,7 процента бросков.