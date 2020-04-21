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Экс-вратарь «Металлурга» Демченко стал игроком «Монреаля»

18:05
Василий Демченко. Фото ХК "Трактор".
Василий Демченко. Фото ХК "Трактор".
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«Монреаль» объявил, что клуб согласовал годичный контракт новичка с голкипером Василием Демченко. Его предыдущей командой был «Металлург».

Сообщается, что по контракту россиянин заработает 700 тысяч долларов в случае выступления в НХЛ и 70 тысяч — в АХЛ. Также хоккеист получит подписной бонус в 92 500 долларов.

26-летний вратарь в прошлом сезоне выступал в КХЛ за «Трактор» и «Металлург». В среднем за матч он пропускал 2,77 шайбы, отражая 90,7 процента бросков.

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