Экс-тренер сборной России Плющев считает, что «Колорадо» заслуженно выиграл Кубок Стэнли

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Колорадо» над «Тампой» (2:1, 4-2 в серии) в финальной серии Кубка Стэнли-2022.

«Ребята из «Колорадо» продемонстрировали мастерство, желание и характер. В финале играют две равные команды. Сложно говорить о каком-то предпочтении. Наверное, у «Колорадо» мотивация была больше, хотя сложно сказать. Они не первый раз выигрывают Кубок Стэнли, но победить обладателя Кубка — большой соблазн для «Колорадо». Нельзя говорить, что они были явными фаворитами, но «Колорадо» победил заслужено», — сказал Плющев «СЭ».

В ночь на 27 июня «Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли-2022. Они также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.

В составе «Лавин» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. На счету 27-летнего форварда в плей-офф НХЛ сезона-2021/22 20 матчей и 15 (9+6) очков.