Экс-тренер «Питтсбурга» Марк Рекки получил работу в «Нью-Джерси»
08:38
Бывший помощник главного тренера «Питтсбурга» Марк Рекки вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт «Дьяволов».
В это межсезонье «Пингвины» не стали продлевать контракт с Рекки, а также с тренерами Сергеем Гончаром и Жаком Мартеном.
52-летний специалист работал в клубе из Пенсильвании последние шесть сезонов и завоевал два Кубка Стэнли.
Отметим, что Мартен также нашел работу, уйдя в «Рейнджерс». Гончар пока не успел трудоустроиться.