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Сегодня, 16:05

Экс-тренер Овечкина в школе «Динамо» признался, что не видел в нем выдающегося таланта

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер Овечкина в школе московского «Динамо» Алексей Калинцев рассказал, что нападающий «Вашингтона» в детстве отличался работоспособностью, старанием и дисциплинированностью, но не слишком выделялся талантом среди остальных.

Овечкин родился в семье двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной и футболиста «Динамо» Михаила Овечкина. Будущий обладатель Кубка Стэнли занимался хоккеем в школе бело-голубых, которые стали его первой профессиональной командой.

«Он выделялся своим упорством и работоспособностью, физическими кондициями. Пришел в школу позже всех и долго догонял остальных ребят. Ему выделяли лед для утренней тренировки в семь утра, когда у нас тренировались ребята 1987-1989 годов рождения, и Вячеслав Кириллов, его первый тренер, работал с ним на этом льду.

Мне Татьяна отдавала малый зал на улице Лавочкина, когда она была главным тренером и президентом баскетбольного «Динамо», я приезжал туда с ребятами 1989 года рождения, а Саша уже тренировался там в 7 утра со своим 1985 годом. И вечером я приезжаю, он бросает баскетбольные мячи. Он говорит, мама ему сказала сделать 200 бросков, вот он их и делал. В свободное время он ходил в зал и бросал мячи.

Лет в 11-12 были видны те черты, которые присущи ему и сейчас: нацеленность на гол, умение воспользоваться своим корпусом при атаке, где-то продавить, сильно бросить... А сила броска — это как раз результат работы в баскетбольном зале. Он не был с самого начала одним из ведущих игроков. Но к годам к 13-14 появились его нацеленность на ворота и умение сильно и точно завершить атаку», — цитирует Калинцева ТАСС.

Овечкин играл за «Динамо» с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13 на время локаута в НХЛ.

39-летнему россиянину осталось забросить 20 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894).

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Динамо (Москва)
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1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
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8 Чикаго 46 15 31 33
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