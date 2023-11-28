Экс-тренер «Нэшвилла» Хайнс возглавил «Миннесоту»

Американский специалист Джон Хайнс стал новым главным тренером «Миннесоты», сообщается на официальном сайте клуба.

48-летний американец с 2015 по 2019 год возглавлял «Нью-Джерси», а затем до 2023 года работал главным тренером «Нэшвилла».

28 ноября «Миннесота» объявила об уходе Дина Эвасона с поста главного тренера команды.

«Миннесота» проиграла последние 7 матчей. «Уайлд» занимают 14-е место в Западной конференции, набрав 14 очков в 19 матчах.