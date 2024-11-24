Экс-тренер «Бостона» Монтгомери сменил Баннистера в «Сент-Луисе»

Бывший тренер «Бостона» Джим Монтгомери возглавил «Сент-Луис», сообщается на официальном сайте «Блюз» в НХЛ.

55-летний канадец сменил на посту Дрю Баннистера, который возглавлял «Сент-Луис» с мая. После 22 матчей команда с 19 очками занимает 13-е место в Западной конференции КХЛ. В ночь на 24 ноября «Сент-Луис» проиграл «Айлендерс» (1:3).

Во вторник, 19 ноября Монтгомери покинул «Бостон». Он работал с «Брюинз» с 2022 года. Эта отставка стала первой в текущем розыгрыше НХЛ.