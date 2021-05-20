Экс-президент «Рейнджерс» Дэвидсон вернулся в «Коламбус»
16:55
Джон Дэвидсон вернулся в «Коламбус» на должность президента по хоккейным операциям, сообщает официальный сайт НХЛ. Ранее он занимал эту должность с 2012 по 2019 год.
Последние два года Дэвидсон был президентом «Рейнджерс». 5 мая клуб уволил функционера и генерального менеджера Джеффа Гортона.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/news/john-davidson-returns-to-columbus-as-president-of-hockey-operations/c-324856688
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