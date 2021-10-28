Экс-игрок НХЛ, обвинивший бывшего тренера «Чикаго» в домогательствах, раскрыл свое имя

Стало известно имя хоккеиста, ранее обвинившего бывшего видеотренера «Чикаго» Брэда Олдрича в сексуальных домогательствах. Канадский нападающий Кайл Бич 27 октября в интервью TSN рассказал то, что произошло с ним еще в 2010 году.

«Я знаю, что я не один такой. Я похоронил это на 11 лет. Это уничтожало меня изнутри. Я бы хотел чтобы все знали, что вы не одни. Если случается подобное, то надо говорить», — заявил Бич.

Кайл Бич 13 мая 2021 года подал в суд от анонимного имени. В иске он рассказал, что в 2010 году Олдрич во время занятий включил видео порнографического характера и стал мастурбировал перед хоккеистом. В то время 20-летний Кайл был вызван в главную команду из АХЛ. Позже Олдрич стал угрожать игроку, если тот откажется вступить с ним в сексуальный контакт.

Примечательно, что «Чикаго» уже было оштрафовано на 2 миллиона долларов со стороны НХЛ за то, что клуб, зная о случившемся, никак не отреагировал на инцидент с участием Олдрича. Последний в 2010 году покинул «Чикаго» и стал работать в тренерском штабе одной из школьных хоккейных команд штата Мичиган. Позже он был приговорен к девяти месяцам заключения за преступление сексуального характера.

Бич был задрафтован «Чикаго» в 2008 году под 11-м номером. Сейчас 31-летний хоккеист выступает в Германии за «Эрфурт Блэк Драгонс».