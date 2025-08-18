Экс-игрок НХЛ Киртон скончался в возрасте 67 лет

Бывший нападающий Марк Киртон скончался на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба НХЛ.

Киртон последние годы боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Киртон выступал в НХЛ за «Торонто», «Детройт» и «Ванкувер». В общей сложности форвард провел 266 матчей в НХЛ, в которых набрал 113 (57+56) очков.