Хоккей
НХЛ

18 августа, 07:43

Экс-игрок НХЛ Киртон скончался в возрасте 67 лет

Сергей Разин
корреспондент

Бывший нападающий Марк Киртон скончался на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба НХЛ.

Киртон последние годы боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Киртон выступал в НХЛ за «Торонто», «Детройт» и «Ванкувер». В общей сложности форвард провел 266 матчей в НХЛ, в которых набрал 113 (57+56) очков.

НХЛ
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 14 7 30
2 Нью-Джерси 21 13 8 27
3 Айлендерс 22 12 10 26
4 Филадельфия 20 11 9 25
5 Питтсбург 21 10 11 25
6 Коламбус 22 11 11 25
7 Вашингтон 22 11 11 24
8 Рейнджерс 23 10 13 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 22 13 9 27
2 Тампа-Бэй 21 12 9 26
3 Оттава 21 11 10 26
4 Бостон 23 13 10 26
5 Монреаль 21 11 10 25
6 Флорида 21 11 10 23
7 Торонто 22 9 13 21
8 Баффало 21 8 13 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 35
2 Даллас 22 13 9 30
3 Миннесота 22 11 11 26
4 Юта 22 11 11 25
5 Виннипег 20 12 8 24
6 Чикаго 21 10 11 24
7 Сент-Луис 22 7 15 20
8 Нэшвилл 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 22 14 8 29
2 Вегас 21 10 11 27
3 Сиэтл 21 11 10 27
4 Лос-Анджелес 22 10 12 26
5 Эдмонтон 24 10 14 25
6 Сан-Хосе 22 10 12 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 23 7 16 17
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 03:00 Филадельфия – Нью-Джерси 6 : 3
23.11 03:00 Флорида – Эдмонтон 3 : 6
23.11 03:00 Сан-Хосе – Оттава 2 : 3
23.11 03:00 Монреаль – Торонто 5 : 2
23.11 03:00 Вашингтон – Тампа-Бэй 3 : 5
23.11 03:00 Питтсбург – Сиэтл 2 : 3 ОТ
23.11 04:00 Нэшвилл – Колорадо 0 : 3
23.11 05:00 Юта – Рейнджерс 3 : 2
23.11 06:00 Калгари – Даллас 3 : 2 Б
23.11 06:00 Анахайм – Вегас 4 : 3 ОТ
23.11 21:00 Баффало – Каролина - : -
Все результаты / календарь

