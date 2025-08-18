Экс-игрок НХЛ Киртон скончался в возрасте 67 лет
Бывший нападающий Марк Киртон скончался на 68-м году жизни, сообщает пресс-служба НХЛ.
Киртон последние годы боролся с боковым амиотрофическим склерозом.
Киртон выступал в НХЛ за «Торонто», «Детройт» и «Ванкувер». В общей сложности форвард провел 266 матчей в НХЛ, в которых набрал 113 (57+56) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|14
|7
|30
|2
|Нью-Джерси
|21
|13
|8
|27
|3
|Айлендерс
|22
|12
|10
|26
|4
|Филадельфия
|20
|11
|9
|25
|5
|Питтсбург
|21
|10
|11
|25
|6
|Коламбус
|22
|11
|11
|25
|7
|Вашингтон
|22
|11
|11
|24
|8
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|22
|13
|9
|27
|2
|Тампа-Бэй
|21
|12
|9
|26
|3
|Оттава
|21
|11
|10
|26
|4
|Бостон
|23
|13
|10
|26
|5
|Монреаль
|21
|11
|10
|25
|6
|Флорида
|21
|11
|10
|23
|7
|Торонто
|22
|9
|13
|21
|8
|Баффало
|21
|8
|13
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|35
|2
|Даллас
|22
|13
|9
|30
|3
|Миннесота
|22
|11
|11
|26
|4
|Юта
|22
|11
|11
|25
|5
|Виннипег
|20
|12
|8
|24
|6
|Чикаго
|21
|10
|11
|24
|7
|Сент-Луис
|22
|7
|15
|20
|8
|Нэшвилл
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|22
|14
|8
|29
|2
|Вегас
|21
|10
|11
|27
|3
|Сиэтл
|21
|11
|10
|27
|4
|Лос-Анджелес
|22
|10
|12
|26
|5
|Эдмонтон
|24
|10
|14
|25
|6
|Сан-Хосе
|22
|10
|12
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|23
|7
|16
|17
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|03:00
|Филадельфия – Нью-Джерси
|6 : 3
|23.11
|03:00
|Флорида – Эдмонтон
|3 : 6
|23.11
|03:00
|Сан-Хосе – Оттава
|2 : 3
|23.11
|03:00
|Монреаль – Торонто
|5 : 2
|23.11
|03:00
|Вашингтон – Тампа-Бэй
|3 : 5
|23.11
|03:00
|Питтсбург – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|23.11
|04:00
|Нэшвилл – Колорадо
|0 : 3
|23.11
|05:00
|Юта – Рейнджерс
|3 : 2
|23.11
|06:00
|Калгари – Даллас
|3 : 2 Б
|23.11
|06:00
|Анахайм – Вегас
|4 : 3 ОТ
|23.11
|21:00
|Баффало – Каролина
|- : -
Новости