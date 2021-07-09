Экс-игрок «Монреаля» и «Детройта» Уотсон умер в возрасте 78 лет
9 июля 2021, 23:55
Бывший защитник «Монреаля» и «Детройта» Брайан Уотсон умер в возрасте 78 лет, информирует пресс-служба «Ред Уингз» в Twitter.
Уотсон завершил карьеру в 1979 году. За 16 сезонов в НХЛ он провел 878 матчей и набрал 152 (17+152) очка при 2214 штрафных минутах. В сезоне-1964/65 он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаля».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/DetroitRedWings/status/1413549974093287424
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