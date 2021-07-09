Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Экс-игрок «Монреаля» и «Детройта» Уотсон умер в возрасте 78 лет

9 июля 2021, 23:55
Теги:

Бывший защитник «Монреаля» и «Детройта» Брайан Уотсон умер в возрасте 78 лет, информирует пресс-служба «Ред Уингз» в Twitter.

Уотсон завершил карьеру в 1979 году. За 16 сезонов в НХЛ он провел 878 матчей и набрал 152 (17+152) очка при 2214 штрафных минутах. В сезоне-1964/65 он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаля».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/DetroitRedWings/status/1413549974093287424

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Секс-символ ММА опубликовала фото с обнаженной грудью
Родители расплакавшегося мальчика из "Артека": дыхание перехватило
Что может рассказать о сексе мужчин и женщин их походка
Представительница певицы МакSим рассказала о ее состоянии
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд