Экс-игрок «Монреаля» и «Детройта» Уотсон умер в возрасте 78 лет

Бывший защитник «Монреаля» и «Детройта» Брайан Уотсон умер в возрасте 78 лет, информирует пресс-служба «Ред Уингз» в Twitter.

The #RedWings are saddened to learn of the passing of Bryan Watson at the age of 78.



Watson played 16 seasons in the NHL, logging 47 points and 897 penalty minutes in 302 games with the Red Wings from 1965-67 and 1973-77.



Our deepest sympathies go out to his friends and family. pic.twitter.com/F9Ttj4TlG7 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 9, 2021

Уотсон завершил карьеру в 1979 году. За 16 сезонов в НХЛ он провел 878 матчей и набрал 152 (17+152) очка при 2214 штрафных минутах. В сезоне-1964/65 он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаля».