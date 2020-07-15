Экс-игрок «Флориды», «Тампы-Бэй» и минского «Динамо» Крайчек завершил карьеру
16:18
Чешский защитник Лукаш Крайчек завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Twitter «Оцеларжи» — его последнего клуба.
Obr?nce Luk?? Kraj??ek vinou zdravotn?ch probl?m? ukon?uje svou bohatou hr??skou kari?ru. ? pic.twitter.com/IIws5Cljdx— HC Ocel??i T?inec (@hcocelaricz) July 15, 2020
37-летний чех ранее выступал в НХЛ за «Флориду», «Ванкувер», «Тампу-Бэй» и «Филадельфию». Также он играл за «Оцеларжи», минское «Динамо» и «Динамо-Молодечно».
В составе сборной Чехии хоккеист один раз стал серебряным призером чемпионата мира и дважды — бронзовым призером. Крайчек — двукратный чемпион Чехии.
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