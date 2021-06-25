Экс-игрок «Чикаго» удивлен, что клуб скрывает историю о сексуальном насилии тренера над хоккеистами

Бывший хоккеист «Чикаго», пожелавший остаться анонимным, обеспокоен тем, что клуб не сообщил в полицию о предполагаемом сексуальном насилии экс-тренера Брэда Олдрича в отношении двух экс-игроков.

«Меня не беспокоит то, что они позволили ему сфотографироваться с Кубком. Меня беспокоит то, что они его уволили, но не рассказали обо всем полиции. Ему позволили устроиться на работу в команду U18. Они позволили ему работать с несовершеннолетними. Они позволили этому случиться», — приводит слова анонима The Athletic.

Ранее сообщалось, что перед победой команды в Кубке Стэнли в 2010 году два игрока клуба подверглись сексуальному насилию со стороны Олдрича, который в то время работал видеотренером «Блэкхоукс».

Анонимный бывший хоккеист «Чикаго» в мае подал иск против клуба в 2010 году. Он утверждал, что его сообщение о насилии в команде было скрыто. Игрок также утверждает, что Олдрич угрожал ему.

Кроме этого был и второй иск, поданный в мае этого года бывшим хоккеистом средней школы Мичигана. В нем утверждалось, что «Блэкхоукс» скрывали насилие над двумя игроками и дали Олдричу рекомендательное письмо, когда он покинул команду летом 2010 года.

Олдрича признали виновным в преступлении сексуального характера в Мичигане в 2013 году. В 2012-м он подал в отставку с должности директора по хоккейным операциям университета Майами из-за «подозрения в нежелательном прикосновении к взрослому мужчине».

Олдрич работал в «Чикаго» с 2008 года. Он был тренером в штабе Джоэля Кенневилля. Олдрич также работал в сборной США на Олимпийских играх 2010 года.