Мессье — о снайперском рекорде Овечкина: «Было здорово наблюдать за тем, как он затмевает Гретцки»

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье оценил достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который побил рекорд его бывшего одноклубника по «Эдмонтону» Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это действительно невероятно, что Алекс смог стабильно забивать голы с такой скоростью на протяжении 20 лет. Уэйн никогда не считался и не считал себя прирожденным бомбардиром. Он всегда был игроком, который отдавал пас в первую очередь. Овечкина можно было бы считать просто чистым бомбардиром. Он забивает по-разному: мощно, изящно, броском, упорством, решительностью. Это то, что он делает, — забивает голы. Поэтому думаю, что наблюдать за тем, как он остается здоровым, стремится к рекорду и в итоге затмевает Уэйна, было здорово», — приводит The Hockey News слова Мессье.

6 апреля 39-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4), которая стала для него 895-й в лиге. Россиянин опередил Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

В ночь на 14 апреля Овечкин поразил ворота «Коламбуса», забросив 43-ю шайбу в сезоне и 896-ю в регулярных чемпионатах НХЛ. Джет Гривз стал 184-м вратарем в лиге, которому форвард «Вашингтона» забросил шайбу.

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