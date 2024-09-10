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Экс-хоккеист Клименко: «В «Русских Витязях» называли Панарина Мозякой»

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Экс-нападающий ряда клубов КХЛ Глеб Клименко рассказал, какое прозвище было у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в команде «Русские Витязи».

«НХЛ ассоциируется с Панариным, потому что он выступает в моей любимой команде — «Нью-Йорк Рейнджерс». Я с ним играл в «Русских Витязях», когда он был молодой. Он только подтягивался. Мы его называли Мозякой. Он парень нормальный, челябинский, мы его не воспитывали», — цитирует Клименко Legalbet.

32-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 российский нападающий набрал 120 (49+71) очков. В плей-офф Кубка Стэнли форвард отметился пятью шайбами и десятью результативными передачами в 16 играх.

Источник: Legalbet
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Русские Витязи
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