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Сегодня, 12:04

Экс-голкипер «Салавата Юлаева» Гаврилов назвал лучшего вратаря 2024 года

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Бывший голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов ответил на вопрос, кого считает лучшим российским вратарем в 2024 году.

«Если брать этот год, то Бобровский — лучший вратарь. Он выиграл долгожданный трофей. Это логичный выбор. Боб дотерпел. Можно вспомнить первые годы, когда он перешел во «Флориду», когда она сыпалась. Все удивлялись, зачем ему этот клуб? Но собрался такой состав, который может пойти за Кубком Стэнли», — сказал Гаврилов Legalbet.ru.

25 июня Сергей Бобровский впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ (4-3) «Флорида» победила «Эдмонтон» (2:1).

Источник: Legalbet.ru
Андрей Гаврилов
Сергей Бобровский
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«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 38 24 14 51
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 35 21 14 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 36 15 21 36
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 36 22 14 46
2 Флорида 36 22 14 46
3 Бостон 37 19 18 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 38 11 27 28
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31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 4 : 2
28.12 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 5
28.12 03:00
Баффало – Чикаго
 6 : 2
28.12 03:00
Коламбус – Бостон
 6 : 2
28.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 7 : 4
28.12 04:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
28.12 05:30
Юта – Колорадо
 1 : 4
28.12 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 3 : 6
28.12 21:00
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