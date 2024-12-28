Экс-голкипер «Салавата Юлаева» Гаврилов назвал лучшего вратаря 2024 года

Бывший голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов ответил на вопрос, кого считает лучшим российским вратарем в 2024 году.

«Если брать этот год, то Бобровский — лучший вратарь. Он выиграл долгожданный трофей. Это логичный выбор. Боб дотерпел. Можно вспомнить первые годы, когда он перешел во «Флориду», когда она сыпалась. Все удивлялись, зачем ему этот клуб? Но собрался такой состав, который может пойти за Кубком Стэнли», — сказал Гаврилов Legalbet.ru.

25 июня Сергей Бобровский впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ (4-3) «Флорида» победила «Эдмонтон» (2:1).