Экс-генменеджер «Вашингтона» рассказал, почему клуб выбрал на драфте Овечкина, а не Малкина

Бывший генеральный менеджер «Вашингтона» Джордж Макфи объяснил, почему в 2004 году выбрал на драфте Александра Овечкина, а не Евгения Малкина. Оба россиянина тогда были в списке интересов клуба.

«В самом верху нашего списка были Овечкин и Малкин. Я позвонил своему помощнику Россу Мэхоуни, дабы рассказать ему, что мы выиграли лотерею. И я спросил: «Каковы твои ощущения?». Он ответил: «Надо брать Овечкина». В последующие недели обсудили все в деталях, потому что Малкин ведь тоже был классным игроком. Но по совокупности, учитывая умение забивать голы, силовую манеру игры и тот энтузиазм, который привносит Овечкин, мы не могли не выбрать его», — цитирует RMNB Макфи.

Напомним, «Вашингтон» выбрал Овечкина на драфте 2014 года под общим первым номером. Он 16 сезонов провел в составе «Кэпиталз».

За карьеру 36-летний Овечкин забросил 780 шайб, а Малкин — 444. По очкам так же преимущество у Александра: 1410 против 1146.