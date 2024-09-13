Экс-форвард «Вашингтона» Стивен Пит погиб в 44 года
Экс-нападающий «Вашингтона» Стивен Пит погиб в возрасте 44 лет, сообщает ассоциация бывших сотрудников НХЛ. Бывший хоккеист скончался от травм, полученных в результате несчастного случая более двух недель назад.
По информации СМИ, 30 августа около 4:15 утра Пит был сбит автомобилем, когда переходил улицу в Лэнгли.
Канадаец был выбран «Анахаймом» под общим 32-м номером в 1998 году. Однако за «Дакс» не сыграл в НХЛ. В 2000-м его обменяли в «Вашингтон», за который он провел 130 матчей в регулярном чемпионате, набрав 10 (8+2) очков. В 2007-м хоккеист завершил карьеру.
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