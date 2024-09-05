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Сегодня, 22:06

Экс-форвард «Салавата Юлаева» Кулемин заключил пробное соглашение с «Оттавой»

Руслан Минаев
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Николай Кулемин.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Российский форвард Николай Кулемин подписал пробный контракт с «Оттавой», сообщает пресс-служба «Сенаторз».

38-летний нападающий пройдет тренировочный лагерь с канадским клубом.

Предыдущие шесть сезонов он провел в КХЛ, играя за «Металлург» и «Салават Юлаев». В НХЛ Кулемин выступал за «Торонто» и «Айлендерс».

В сезоне-2023/24 на его счету 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина он провел 2 матча и не отметился результативными действиями.

Николай Кулемин
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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