Экс-форвард «Салавата Юлаева» Кулемин заключил пробное соглашение с «Оттавой»

Российский форвард Николай Кулемин подписал пробный контракт с «Оттавой», сообщает пресс-служба «Сенаторз».

38-летний нападающий пройдет тренировочный лагерь с канадским клубом.

Предыдущие шесть сезонов он провел в КХЛ, играя за «Металлург» и «Салават Юлаев». В НХЛ Кулемин выступал за «Торонто» и «Айлендерс».

В сезоне-2023/24 на его счету 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина он провел 2 матча и не отметился результативными действиями.