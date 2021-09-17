Экс-форвард «Оттавы» Зак Смит завершил карьеру в 33 года

Экс-нападающий «Оттавы» Зак Смит объявил о завершении карьеры, сообщает 17 сентября пресс-служба клуба в Twitter.

«От лица всей организации поздравляем Зака с фантастической карьерой. Спасибо за то, что с такой страстью и преданностью представлял команду и город», — говорится в сообщении канадского клуба.

Смит играл за «Оттаву» с 2008 по 2019 год. Последним для хоккеиста в НХЛ стал сезон-2019/20, который он провел в «Чикаго».

Всего в НХЛ 33-летний канадец провел 662 игры и набрал 204 (98+106) очка при показателе полезности «-46».