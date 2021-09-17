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Экс-форвард «Оттавы» Зак Смит завершил карьеру в 33 года

21:36
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Экс-нападающий «Оттавы» Зак Смит объявил о завершении карьеры, сообщает 17 сентября пресс-служба клуба в Twitter.

«От лица всей организации поздравляем Зака с фантастической карьерой. Спасибо за то, что с такой страстью и преданностью представлял команду и город», — говорится в сообщении канадского клуба.

Смит играл за «Оттаву» с 2008 по 2019 год. Последним для хоккеиста в НХЛ стал сезон-2019/20, который он провел в «Чикаго».

Всего в НХЛ 33-летний канадец провел 662 игры и набрал 204 (98+106) очка при показателе полезности «-46».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Senators/status/1438879456282677257

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Александр Кравченко все материалы автора

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