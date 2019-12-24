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Экс-форвард НХЛ Реник отстранен от работы на ТВ

03:43
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Бывший нападающий НХЛ Джереми Реник был отстранен на неопределенный срок от работы на телеканале NBC Sports за неуместные комментарии о коллегах. 49-летний американец сделал серию сомнительных замечаний о других хоккейных экспертах.

В частности, он обсуждал отпуск в Португалии со своей женой и телеведущей Кэтрин Таппен. Он неоднократно шутил о возможности того, что они втроем занимаются сексом.

В NBC Sports отметили, что на время отстранения от работы Реник не будет получать зарплату.

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