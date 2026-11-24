Экс-форвард «Эдмонтона» Браун рассказал, почему Макдэвид на самом деле не думает о личных рекордах
Нападающий «Нью-Джерси» Коннор Браун считает, что главная особенность капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида заключается в его отношении к командным результатам. По словам экс-хоккеиста «Ойлерз», лидер канадского клуба не зациклен на личной статистике, несмотря на выдающуюся результативность.
«Вы говорите о его очках, но если вы знаете его, то понимаете, что он не особо заботится о подобных вещах. Он просто хочет побеждать, хочет, чтобы команда выигрывала и хорошо играла. Думаю, именно это делает его таким невероятным лидером в «Эдмонтоне» и объясняет, почему игроки по всей лиге равняются на него. Конечно, приятно наблюдать, как он добивается такого успеха в начале сезона», — сказал Браун в интервью сайту НХЛ.
Браун и Макдэвид вместе выступали за «Эри Оттерз» в юниорской лиге Онтарио, а затем играли за «Эдмонтон». Вместе с «Ойлерз» нападающий доходил до финала Кубка Стэнли в 2024 и 2025 годах.
Макдэвид в этом сезоне набрал 58 (13+45) очков в 26 матчах. Он идет с темпом примерно 187 очков за полноценный чемпионат из 84 игр и может приблизиться к исторической отметке 200 баллов.
Рекорд по результативности за регулярный чемпионат НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1985/86 набрал 215 очков за «Эдмонтон». Личный рекорд Макдэвида — 153 очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|24
|18
|6
|39
|2
|Нью-Джерси
|24
|16
|8
|32
|3
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|4
|Айлендерс
|23
|11
|12
|27
|5
|Филадельфия
|26
|9
|17
|24
|6
|Вашингтон
|21
|10
|11
|20
|7
|Коламбус
|22
|9
|13
|18
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|25
|16
|9
|35
|2
|Тампа-Бэй
|23
|15
|8
|32
|3
|Монреаль
|25
|14
|11
|32
|4
|Бостон
|23
|15
|8
|31
|5
|Флорида
|24
|13
|11
|29
|6
|Баффало
|24
|10
|14
|24
|7
|Торонто
|26
|9
|17
|21
|8
|Детройт
|23
|8
|15
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|26
|18
|8
|41
|2
|Даллас
|23
|15
|8
|32
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|28
|6
|Виннипег
|25
|12
|13
|28
|7
|Юта
|25
|12
|13
|27
|8
|Чикаго
|24
|8
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|27
|17
|10
|38
|2
|Вегас
|26
|15
|11
|35
|3
|Сан-Хосе
|26
|11
|15
|24
|4
|Сиэтл
|21
|11
|10
|23
|5
|Анахайм
|25
|11
|14
|23
|6
|Калгари
|25
|10
|15
|22
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
|14
|18
|8
|Ванкувер
|26
|6
|20
|13
|25.11
|04:00
|Эдмонтон – Вегас
|3 : 5