Экс-форвард «Эдмонтона» Браун рассказал, почему Макдэвид на самом деле не думает о личных рекордах

Нападающий «Нью-Джерси» Коннор Браун считает, что главная особенность капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида заключается в его отношении к командным результатам. По словам экс-хоккеиста «Ойлерз», лидер канадского клуба не зациклен на личной статистике, несмотря на выдающуюся результативность.

«Вы говорите о его очках, но если вы знаете его, то понимаете, что он не особо заботится о подобных вещах. Он просто хочет побеждать, хочет, чтобы команда выигрывала и хорошо играла. Думаю, именно это делает его таким невероятным лидером в «Эдмонтоне» и объясняет, почему игроки по всей лиге равняются на него. Конечно, приятно наблюдать, как он добивается такого успеха в начале сезона», — сказал Браун в интервью сайту НХЛ.

Браун и Макдэвид вместе выступали за «Эри Оттерз» в юниорской лиге Онтарио, а затем играли за «Эдмонтон». Вместе с «Ойлерз» нападающий доходил до финала Кубка Стэнли в 2024 и 2025 годах.

Макдэвид в этом сезоне набрал 58 (13+45) очков в 26 матчах. Он идет с темпом примерно 187 очков за полноценный чемпионат из 84 игр и может приблизиться к исторической отметке 200 баллов.

Рекорд по результативности за регулярный чемпионат НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1985/86 набрал 215 очков за «Эдмонтон». Личный рекорд Макдэвида — 153 очка.