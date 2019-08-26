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Экс-форвард «Детройта» рассказал, как избавился от алкоголизма. Способ вас удивит

17:11
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Бывший нападающий «Детройта» Даррен Маккарти? в интервью The Score рассказал, что помогло ему избавиться от алкоголизма. В составе «Красных крыльев» 47-летний экс-тафгай выиграл четыре Кубка Стэнли.

— До недавнего времени я вообще не курил, только выпивал, — признался Маккарти. — Впервые я попробовал алкоголь в 12 лет, и с тех пор мое увлечение им развивалось. Я пережил четыре реабилитации, дважды разводился, но физическая тяга к алкоголю была слишком сильной.
В конце концов, мне посоветовали попробовать марихуану, и она убила во мне тягу к алкоголю. В свои 47 лет я чувствую себя на 35, я больше не лежу убитый на диване. Я чувствую себя словно Бенжамин Баттон.

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