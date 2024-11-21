Экс-арбитр КХЛ заявил, что игрок «Юты» травмировал Овечкина ненамеренно

Бывший арбитр КХЛ Андрей Коровкин заявил, что эпизод в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Ютой» и «Вашингтоном», в котором лидер «столичных» Александр Овечкин получил травму, не требовал наказания для нанесшего ему повреждение Джека Макбэйна.

«Эпизод был очевидным: игрок «Юты» не нарочно столкнулся с Овечкиным. В движении произошло так, что его нога случайно задела ногу соперника, что привело к травме последнего. В данной ситуации конек Овечкина оказался в уязвимом положении, что и послужило причиной полученной травмы. Также важно отметить, что никакого нарушения правил, требующего удаления, не было допущено, и судьи правильно сделали, что не стали никого удалять с площадки. Резонанс, возникший после этого инцидента, связан с тем, что в эпизоде оказался звездный игрок, Александр Овечкин. В НХЛ лига высоко ценит своих звезд и игроков, и никто целенаправленно травмировать другого не станет. Хоккеисты обладают высоким уровнем мастерства и прекрасно понимают, что такое хоккей. Они дорожат репутацией и проявляют уважение к игрокам калибра Александра Овечкина. Поэтому любое предположение о намеренности таких действий является необоснованным», — цитирует Коровкина «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой» (6:2). Как сообщила пресс-служба «Кэпиталз», 39-летний нападающий получил травму голени, он вернется в строй в ближайшие недели.

На счету Овечкина 868 голов в 1444 матчах НХЛ. Россиянину до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.