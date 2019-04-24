Экман-Ларссон, Лундквист и Зукер - претенденты на "Кинг Клэнси Трофи"

Защитник "Аризоны" Оливер Экман-Ларссон, вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист и нападающий "Миннесоты" Джейсон Зукер вошли в тройку финалистов на "Кинг Клэнси Трофи", информирует пресс-служба НХЛ.

Приз вручается игроку или игрокам, которые лучше остальных проявили лидерские качества на площадке и за ее пределами, а также активно участвовалив общественной жизнь.

Победителя по итогам сезона объявят 19 июня на торжественной церемонии в Лас-Вегасе.

Победитель получит 40 тысяч долларов, которые он сможет потратить на благотворительность.