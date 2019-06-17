Экинс назначен главным тренером "Анахайма"

Даллас Экинс назначен новым главным тренером "Анахайма", информирует официальный сайт клуба. Последние четыре года Экинс возглавлял фарм-клуб "Дакс" в АХЛ.

Экинс возглавлял "Эдмонтон" с 2013 по 2014 год. В сезоне-2013/14 клуб под его руководством не смог выйти в плей-офф. Позднее специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

В феврале текущего года руководство "Анахайма" уволило Рэнди Карлайла. Исполняющим обязанности главного тренера был генеральный менеджер Боб Мюррей.