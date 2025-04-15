Экхольм пропустит первый раунд «Эдмонтона» в плей-офф НХЛ из-за травмы

Защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм из-за травмы пропустит первый раунд плей-офф НХЛ против «Лос-Анджелеса», сообщает официальный сайт лиги.

«Похоже, что Маттиас будет отсутствовать несколько недель и не вернется в ближайшее время. Он не сыграет сегодня и пропустит первый раунд плей-офф», — сообщил главный тренер «Ойлерз» Крис Кноблаух.

В текущем сезоне 34-летний швед провел 65 матчей, в которых набрал 33 (9+24) очка.