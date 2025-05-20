Экхольм может сыграть в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Далласом»

Защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм в ближайшее время может вернуться на лед после травмы, сообщается на официальном сайте НХЛ.

34-летний швед получил травму 11 апреля. 19 мая он впервые вышел на лед и провел тренировку с командой. Ожидается, что Экхольм может сыграть в полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Далласа».

В текущем сезоне Экхольм провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 33 (9+24) очка.