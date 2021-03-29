Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль заявил, что защитник команды Аарон Экблад выбыл на продолжительное время из-за травмы. Однако он не стал уточнять точные сроки восстановления игрока, как не стал раскрывать подробности травмы хоккеиста, информирует официальный сайт НХЛ 29 марта.

Экблад получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3).

В середине второго периода 25-летний канадец неудачно врезался в борт, повредив левое колено. Игрок покинул лед на носилках.

В текущем сезоне Экблад провел 35 матчей, в которых набрал 22 (11+11) очка.