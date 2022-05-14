Экблад отправился в раздевалку после силового приема Овечкина

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился мощными силовым приемом в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». После первого периода счет во встрече не открыт — 0:0.

36-летний россиянин снес защитника «Пантерз» Аарона Экблада. После стлолкновения канадец отправился в раздевалку.

Счет в серии после пяти матчей -3-2 в пользу «Флориды».