Экблад из-за травмы не сможет продолжить матч против «Анахайма»

Защитник «Флориды» Аарон Экблад получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На второй минуте встречи 26-летний канадец получил повреждение правой ноги после столкновения с партнером по команде Александром Барковым и защитником «Дакс» Кэмом Фаулером. Защитник не смог самостоятельно покинуть лед. Пресс-служба «Флориды» сообщила, что Экблад не вернется на лед.

В текущем сезоне Экблад провел 61 матч, в которых набрал 57 (15+42) очков.