Генеральный менеджер «Спартака» и сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, как был лишен водительских прав за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии и чему его научил этот случай.

— Что была за история, о которой писали чикагские газеты, когда вас полиция поймала выпившего за рулем?

— Была такая история. Ехал из ресторана. Приняли меня, а потом приехали и забрали за залог в 500 долларов. С утра во всех новостях эту тему обсуждали, хотя просили ее не афишировать. Потом состоялся суд, и меня лишили прав на шесть месяцев. Вот и все.

Еще ходил на специальные занятия, общался с психологом один на один. Обычно это происходит в группе. Но мне, как публичной личности, позволили говорить с глазу на глаз. Мужик попался хороший. Во Вьетнаме воевал. Мы с ним на разные темы беседовали. Поучительный случай. Больше выпившим я за руль не садился и не сажусь. (Игорь Рабинер)

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