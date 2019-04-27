Защитник "Нью-Джерси" и сборной России Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал об игре за океаном, жизни в США и России, а также высказал предположение, почему ему почти не дали шансов заиграть в НХЛ.

– Вы быстро адаптировались к игре на площадках НХЛ?

– Да, но размер площадки все равно очень сказывается и влияет.

Дискомфорта на более маленьких площадках я не испытал. Честно говоря, поменял бы и площадки в России. Мы все-таки играем прежде всего для болельщиков. А маленькая площадка – это больше голов. Интереснее. Правда, кто-то говорил, что игра упрощается. Ведь у нас не так много мастеров, как в НХЛ.

– Как отреагировали на то, что "Тампа-Бэй" и "Калгари" так быстро вылетели из плей-офф?

– В этом весь НХЛ. В плей-офф все выглядит совсем иначе. Безусловно, многие ставили на победу "Тампы", на то, что они возьмут Кубок. Но, как видите, у Артемия Панарина свое мнение.

– В играх за "Девилз", кто круче всех вас "возил"?

– (Смеется) Подходящее слово. Думаю, как раз "Тампа". Тяжело было с ними играть. Они не отбрасываются, всегда контролируют шайбу. С ними я сыграл больше всего игр из всех команд. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

"В "Нью-Джерси" не хотели, чтобы я играл лучше. Забил – а меня отправили в АХЛ"