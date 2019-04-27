Защитник "Нью-Джерси" и сборной России Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал об игре за океаном, жизни в США и России, а также высказал предположение, почему ему почти не дали шансов заиграть в НХЛ.

– Судейство в НХЛ другое?

– Да. Там дают бороться, дают играть. Неважно, что кричит и говорит тренер. Судья– сам себе режиссер. У нас в КХЛ сейчас все странно. Очень много голов отменяют. Люди уже не радуются, когда забивают. Даже когда Мамин забил победную в овертайме, ЦСКА поскидывали шлемы, перчатки, вынесли Кубок. Судья запросто мог бы сказать: уносите все обратно, гол не засчитан.

Хотя обычно такие моменты идут на пользу командам, которые пропускают. Отмененный гол соперника дает им будто второй шанс собраться и начать все сначала.

Я смотрел парочку судейских передач в КХЛ, когда было время. Но по сути, все голы отменяют правильно.

У меня, кстати, был момент в карьере: я хотел что-то поменять, мне предложили работать судьей. Даже судил один детский турнир в Магнитогорске, как линейный.

– Вы видели, когда судья Николай Акузовский высказался в адрес вратаря "Спартака" Гудачека? На видео-эпизоде все читалось по губам.

– Видел, но я его понимаю: эмоции, сорвался. Все мы люди. Момент забавный. В КХЛ отношение к судьям такое, будто они на уровень ниже. В НХЛ – все на равных. Судья может даже подсказать что-нибудь во время игры. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

"В "Нью-Джерси" не хотели, чтобы я играл лучше. Забил – а меня отправили в АХЛ"